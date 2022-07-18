الإثنين 18 يوليه 2022
توقيت مصر 14:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قتلت ابنتها لتنفرد بخيانة زوجها.. تفاصيل جريمة «أمل» الشيطانية

أول تعليق من تركي آل الشيخ على استخدام تذاكر حفلات هيئة الترفية لأداء العمرة

خادمة وعشيق.. تفاصيل العثور على مُسن مقتولًا داخل شقته في مدينة نصر

العثور على محام شهير جثة متعفنة على كرسي داخل منزله

«أكتر فنانة ريحتها وحشة».. حسين فهمي يرد ويفاجئ الجميع

أخطر من كورونا.. «الصحة العالمية» تعلن تفشي فيروس جديد

ميدو يهاجم محمد الشناوي: «القيادة مش شارة بس»

صدمة.. أول صورة للفنانة شهرة صالحي بعد تحولها جنسيًا إلى ذكر

خالد الصاوي: «يا خسيس هخليك مسخرة الإنسان والحيوان»

نقابة الأطباء تطالب بمحاكمة «ميدو».. ما القصة؟

ADS
 

«أكتر فنانة ريحتها وحشة».. حسين فهمي يرد ويفاجئ الجميع

21-12-21-213011889
حسين فهمي
Native
Teads
الإثنين، 18-07-2022 12:06 م

يحظى الفنان حسين فهمي، بالعديد من الألقاب من بينها "آخر بشوات السينما"، كما اشتهر عن حسين فهمي علاقاته المتعددة، لوسامته الشديدة، وهو من مواليد العام 1940، وبدأ حياته الفنية في بداية منتصف الستينات من القرن الماضي.

ارتبط الفنان حسين فهمي 6 مرات منها مرتان فقط من الوسط الفني، ولم تشتهر زيجاته رغم تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.

وفي لقاء له في برنامج "أبلة فاهيتا"، كشف الفنان حسين فهمي عن مشواره الفني وعلاقاته كما روى بعض المواقف الطريقة التي مر بها على مدار حياته، كما كشف عن اسمه الحقيقي وهو محمد حسين رافضًا الكشف عن عمره الحقيقي.
وأوضح أنه التحق بكلية الحقوق في بداية حياته، تنفيذًا لرغبة أسرته حتى يصبح قاضيًا على غرار باقي العائلة، واستمر بها لمدة عامين، لكنه لم يستطع أن يحبها لذلك تركها والتحق بمعهد السينما ليبدأ حياته الفنية.

وسألته "فاهيتا" عن أكثر فنانة كانت ريحتها وحشة فصمت قليلاً ثم اعتذر وقال إنه لا يمكن أن يجيب على هذا السؤال.

كما كشف أنه لا يحب مشاهدة أفلامه لأنه كثير الانتقاد لنفسه، وعن علاقته بأحفاده أوضح أنه لا يعترف بفكرة الأولاد والأحفاد وأنه يفضل أن يخاطبه أحفاده وأبناؤه باسمه مباشرةً.

وعن أغرب تصريحاته، فكانت تتعلق بموقف تعرض له في أحد البلاد، عندما وجد سيدة تختبئ له أسفل سريره بالفندق الذي كان يقيم به، واكتشف حينها أنها كانت على اتفاق مع طاقم التنظيف الخاص بالفندق لتسهيل عملية الدخول، كما كشف أنه كثيرًا ما يتعرض للمعاكسات من قبل السيدات وكان أشهرهن الفنانة العالمية صوفيا لورين التي قامت بمعاكسته.
 

إقرأ ايضا

20181105025809589

قتلت ابنتها لتنفرد بخيانة زوجها.. تفاصيل جريمة «أمل» الشيطانية

215908

أول تعليق من تركي آل الشيخ على استخدام تذاكر حفلات هيئة الترفية لأداء العمرة

398072

خادمة وعشيق.. تفاصيل العثور على مُسن مقتولًا داخل شقته في مدينة نصر

أخبار متعلقة

e63b974f-1873-45bf-9ecb-289e2f62a77a

خالد الصاوي: «يا خسيس هخليك مسخرة الإنسان والحيوان»

Capture

فيديو يهز الكويت.. يتحرش بزوجة مواطن وهي رفقة زوجها ثم يطعنهما في الشارع

15988386621616180590

بعد تنازلها.. إخلاء سبيل المتحرش بشقيقة هنا الزاهد

643805

تحرش بشقيقته فغرز المطواة في قلبه

نهتخنح

إحالة الفنان مصطفى هريدي إلى المحاكمة الجنائية

127-205556-muhammad-abdul-rahman-sister-health-condition_700x400

«جراحة قلب مفتوح».. الأطباء يمنعون الزيارة عن محمد عبدالرحمن