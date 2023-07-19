الأربعاء 19 يوليه 2023
توقيت مصر 12:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الصحة تتوصل إلى المرض الغامض الذي أصاب أهالي قرية بـ قنا

إصابة 10 سعوديين.. والسفارة تصدر بيانًا

نجم الزمالك يسخر من انضمام إمام عاشور للأهلي بتعليق صادم

ضربة كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء.. تعرف على سعره الآن

بعد تصريحاته عن الدوري السعودي.. رد قاس على رونالدو: "ربما أفرط في شرب الشيشية"

أكبر منه بـ 10 سنوات.. إسلام جابر يستأنف على حكم حبسه بسبب علاقة مع سيدة

زوجة تطلب الخلع: زوجي بيخوني ولما ضبطته رمى الهاتف في الصرف الصحي

نشر آخر تسجيل صوتي لـ وائل الإبراشي قبل وفاته.. ماذا قال؟

أيمن أشرف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه وما دار بينه وبين الخطيب

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وهذا سعره الآن في مصر

أكبر منه بـ 10 سنوات.. إسلام جابر يستأنف على حكم حبسه بسبب علاقة مع سيدة

5686b382-88f8-4be5-8eef-cff653042244
اسلام جابر
الأربعاء، 19-07-2023 10:08 ص

 

تنظر محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، استئناف الاعب إسلام جابر، على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، للاعب كرة القدم لاتهامه بسرقة عقد زواج العرفي، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا في 5 مارس الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وتضمنت الدعوى التي رفعتها السيدة، أنها تعرفت على لاعب الزمالك من خلال أحد الأصدقاء، وطلب منها الزواج بعقد بعد قصة حب جمعت الطرفين، واستئجار شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعندما علم بحملها لم يعترض، ثم تفاجأت بإنكاره لهذا الحمل وتنصله منه والإصرار على إنكاره له ولمجمل العلاقة بينهما والزواج، خاصة بعد حصوله على الورقة الخاصة بها.

وأردفت المدعية، أن لاعب الزمالك حضر إلى مسكن الزوجية الذي قام باستئجاره، في وقت لاحق، ورفض اعترافه بحملها، مؤكدة أنه حصل على الورقة الخاصة بها من ورقتي الزواج العرفي، الذي تحرر بينهما في وقت سابق.

وأوضحت في بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إقرأ ايضا

62e3dc33-1c0f-422a-a053-3ba703713b8c

الصحة تتوصل إلى المرض الغامض الذي أصاب أهالي قرية بـ قنا

b06ce5ef-398b-43cf-af70-549a3a6ea21c

زوجة تطلب الخلع: زوجي بيخوني ولما ضبطته رمى الهاتف في الصرف الصحي

0afa273c-89e2-4372-9232-acb3b32469f2

نشر آخر تسجيل صوتي لـ وائل الإبراشي قبل وفاته.. ماذا قال؟

أخبار متعلقة

16661253138694202307120446514651

بعد تأييد حبسه عامًا.. القبض على إسلام جابر وترحيله لقسم شرطة الهرم