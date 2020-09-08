أكاديمي يكشف التفاصيل الكاملة عن اللقاح الروسي ضد كورونا

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لقاح كورونا
لقاح كورونا
الثلاثاء، 08-09-2020 11:01 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك" مميز وفعال وليس له مثيل.

وأضاف "الأفندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه حصل على اللقاح الروسي وتناوله يكون على جرعتين.

ولفت الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن اللقاح الروسي مجرب وآمن بالشكل الكافي، لافتا إلى أن الجسم يعطي الجسم مناعة بعد 5 أو 6 أيام من تناوله.

وأكد أن الشوشرة حول اللقاح الروسي لأسباب اقتصادية، وهناك تنافس بين العديد من الدول لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية.

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