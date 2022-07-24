أقام علاقة مع حماته وصور لها فيديو مخل معه والنهاية صادمة

الأحد، 24-07-2022
10:05 ص
وقع شاب في علاقة غير
شرعية مع حماته
، حيث أقام علاقة جنسية مع والدة زوجته ولم يكتف بذلك بل إنه قام
بتصويرها أثناء إقامة العلاقة غير الشرعية، وهددها بأنه سيفضح أمرها وينشر تلك
المقاطع.
كانت عقوبة الشاب هي
الموت على يد خال زوجته بآلة حادة، وذلك عندما نمى لعلم المتهم "خال زوجة
الشاب" قيامه بممارسة العلاقة المحرمة مع شقيقته "والدة زوجته"،
وقرر المتهم مواجهة المجني عليه حيث قرر الأخير ارتكابه لأفعاله الشيطانية.
واتضح من التحقيقات
اعتراف المجني عليها بإقامة علاقة غير شرعية
مع حماته
وتصويرها في أوضاع مخلة خلال
إقامة العلاقة غير الشرعية معها، وقيامه بتهديدها بها.
وفي ذلك الحين، ثار
غضب شقيق السيدة “خال زوجة المجني عليه”، على شرفه وعرضه واستهل آلة حادة
واستخدمها في تسديد طعنات متتالية للمتهم
أنهى بها حياته.
ونمى إلى علم المتهم
“خال زوجة المجني عليه” قيام زوج إبنة شقيقته بإقامة علاقة غير شرعية
مع الأخيرة،
وهو الأمر الذي استنكره المتهم وقرر الذهاب إلي المجني عليه للوقوف على حقيقة
الأمر.
ما أن وصل المتهم
وشاهد زوج إبنة شقيقته، صارحه بما لديه من معلومات عن علاقته الغير شرعية مع
حماته
، وكان الرد كالصاعقة حين أقر المجني عليه بارتكابه الجريمة وممارسة العلاقة
المحرمة مع حماته
، بل وأنه تباهى بأفعاله.
وشرحت التحقيقات قيام
المجني عليه بعرض فيديوهات العلاقة المحرمة مع حماته
على المتهم قبيل نشوب مشاجرة
بينهم، ليقوم بعد ذلك بتهديدها بتلك الفديوهات وأنه سيقوم بفضح أمرها ونشر كل تلك
الفديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
عند علم الجاني بكل
تلك الأمور قرر قتل المجني عليه، وقام بأخد سلاح أبيض وقام بطعن المجني عليه عدة
طعنات لينهي بها حياته، ظنا منه بأنه فعل ذلك نظير وقاحة المجني عليه وارتكابه تلك
الفاحشة وهي إقامة العلاقة المحرمة مع حماته
والتي هي شقيقة الجاني.
على الفور انتقل رجال
الأمن إلى محل الواقعة ليتم العثور على شاب متأثر بعدة طعنات متفرقة من جسدة بسلاح
ابيض داخل شقته ومفارق للحياة.
وقضت الدائرة الثامنة
جنايات بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار
محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم.