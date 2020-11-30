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«أفشة» يوضح تصريحاته «المُسيئة» لـ محمد صلاح

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أفشة وصلاح
 
الإثنين، 30-11-2020 03:02 م المصريون

أوضح محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي، أن حديثه عن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، تم تفسيره بشكل خاطئ.
وقال أفشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:  "أي لاعب يلعب مع الأهلي يرغب في التتويج بكل البطولات، ولدينا السوبر الإفريقي وقبله كأس مصر، نسعى للفوز بهما أيضا وإسعاد الجماهير".

وأضاف: "لم أفعل شيئا للأهلي، وأتمنى أخدم الأهلي برقبتي".

وواصل: "تحدثت عن محمد صلاح وقولت إنه شخصية محترمة ومتواضعة جدًا، وأكدت أنه أذكي اللاعبين في العالم وهو يتحرك جيدا وهداف، وذكرت أنه ليس مهاريا بشكل كبير ولكن لديه الإمكانيات الجيدة، وإيجابي على المرمى مثل كريستيانو رونالدو حاليا".

وأضاف: "أحب صلاح وأتمني له الخير، ولم أتحدث عنه بشكل غير جيد، بالصورة التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا، صلاح أخي الأكبر، والعب بجواره في منتخب مصر، لا يوجد لاعب كامل 100%".

وتابع: "هناك تيشيرتات صنعت الآن خاصة بالهدف الذي سجلته في النهائي، وهو أمر أسعدني بشكل كبير، أن أكون بطل هذه اللحظة التي أسعدت جماهير الأهلي".

وحول أزمة شيكابالا، قال: "فوجئت بما حدث ضده، وحزنت كثيرا، وأكيد من فعل ذلك ليس من الجماهير المحترمة، ممكن من فعل ذلك لا يشجع كرة القدم أساسا، هذه الأمور غير جيدة، ولا يجب سب اللاعبين، ولا يجوز مقارنة الإنسان بـ"كلب"، أتمنى من جماهير مصر كلها تشجيع ناديهم بأدب واحترام".
وأضاف: "يجب انتقاد اللاعبين بطريقة جيدة، حتى يتحسن أداؤهم ويقدمون أفضل ما لديهم، والأهم دائما الاحترام المتبادل بين الناس، لأن ذلك هو الذي يبقي في الذاكرة".
ووجه رسالة لجماهير الأهلي، قال:" إن شاء الله سنحقق لكم البطولات، واستمروا في دعم اللاعبين والنادي خلال الفترة القادمة".
 

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