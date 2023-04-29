أغلى 5 سيارات بالسوق المصري .. تصل لـ 10 ملايين جنيه

السبت، 29-04-2023
12:50 م
نسمه عبد الوهاب
يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات
الفارهة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ و العلامة التجارية، بالاضافة إلى التصميم الهيكلي بين فئة الـ SUV، أو السيدان الفاخرة، حيث تتمتع تلك الطرازات بالكثير من التجهيزات الفارهة، إلى جانب حزمة من التقنيات الحديثة ووسائل دعم قائد المركبة.
نبدأ بالنسخة الرياضية الشهيرة BMW X6 موديل 2023، والتي يصل سعرها الرسمي إلى 5 مليون و 100 الف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4400 سي سي تيربو، بقوة 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.3 ثانية.
كما يقدم العملاق البافاري النسخة بي ام دابليو الفئة السابعة، والتي تعد من افخم سيارات
شركة BMW، حيث تنطلق بقيمة سعرية بلغت 6,400,000 جنيه وحتى 8,000,000 جنيه، وتقدم السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك بقوة 544 حصانا، سعة 4400 سي سي تيربو، مع عزم دوران 750 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 380 حصانا، و 520 نيوتن/متر من عزم الدوران.
ونرجع إلى شركة BMW والتي تقدم اغلى سيارات
ها في مصر وهي الفئة الثامنة، حيث تبدأ اسعارها من 7 مليون جنيه، وحتى 9 مليون و 600 ألف جنيه، وتصل قوة السيارة إلى 625 حصانا، حيث تتسمد قوتها من محرك 8 سلندر تيربو، سعة 4400 سي سي، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.
ونأتي للسيارة الاغلى في مصر، وهي مرسيدس
مايباخ التي يصل سعرها إلى 10 ميلون جنيه، وتقدم عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، مع محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 503 حصانا، و 700 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 9 نقلات.