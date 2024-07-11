أغلى من المانجو.. نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاعاً كبيراً في سعر الطماطم





توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، حدوث ارتفاع كبير في أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة المقبلة ليصبح سعر كيلو الطماطم أعلى من كيلو المانجو، وسيصل إلى أكثر من 30 جنيهًا عند باعة التجزئة.

وأرجع أبو صدام في بيان له أسباب توقعاته، لارتفاع أسعار الطماطم إلى قلة الإنتاج وزيادة الطلب حيث تسببت الموجه الحارة في أضرار كبيرة في زراعات الطماطم، بالإضافة الي ارتفاع تكاليف الزراعة، مما قلص المساحة المنزرعة مع تعدد الحلقات الوسيطة التي تساهم في ارتفاع الأسعار علي المستهلكين.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سعر كيلو الطماطم يتراوح حاليا بين 10 الي 15 جنيهًا، خاصة أن الفترة الحالية هي في بداية زراعة العروة الشتوية المبكرة وأن زيادة الإنتاج وكثرة المعروض لن يتحقق قبل شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر تزرع نحو نصف مليون فدان طماطم طوال العام في ثلاث عروات أساسيه هي العروات الصيفية والشتوية والنيلية ويصل إجمالي الإنتاج الي 7.5 مليون طن كل عام.

وطالب أبو صدام بوضع خطه زراعية محكمة مع توفير مستلزمات زراعة الطماطم بكميات كافية وأسعار مناسبة والاهتمام بإتاحة المعلومات الزراعية اللازمة لمزارعي الطماطم حتي لا تتكرر أزمة جنون أسعار الطماطم.