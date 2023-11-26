



في عالم الجريمة، يبدو أن عمليات السطو أصبحت كوميديا أكثر منها إثارة، ففي واقعة غريبة تم القبض على لص متلبسًا بعدما نام أثناء السرقة، وكان شخيره بمثابة المنبه لأصحاب المنزل.

ووفق صحيفة indiatimes، واجه لص في الصين، نام أثناء عملية سطو وشخر بصوت عالٍ لدرجة أنه أيقظ صاحب المنزل، سخرية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودخل السارق منزلا في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين، لكنه شعر بالخوف عندما سمع أشخاصا يتحدثون في الداخل، لذلك، قرر الانتظار في غرفة منفصلة حتى ينام أصحاب المنزل.

ولتجنب اكتشافه، اختار الانتظار في غرفة أخرى حتى ينام أصحاب المنزل، ومع ذلك، أثناء الانتظار، قرر أن يدخن سيجارًا لكنه استغرق في النوم، وكان صوت شخيره سببا في القبضص عليه.

وذهبت صاحبة المنزل، تانج، للنوم مع طفلتها الصغيرة لكنها استيقظت على صوت شخير عالٍ، والذي اعتقدت في البداية أنه قادم من منزل الجيران، ولكن عندما غادرت غرفتها بعد حوالي 40 دقيقة لغسل زجاجة الحليب الخاصة بالطفلة، لاحظت أن صوت الشخير أصبح أعلى.

لتكتشف أن الصوت قادم من إحدى الغرف بالمنزل، والمثير للدهشة أنها وجدت اللص نائما على الأرض في تلك الغرفة.

وعندما وجدت اللص، أيقظت بقية أفراد الأسرة واتصلت بالشرطة.

تم القبض على الرجل، وذكرت الشرطة أن لديه تاريخ إجرامي من قبل حيث تعرض للسجن في 2022، وعلى الرغم من إطلاق سراحه في سبتمبر، إلا أنه يبدو أنه لم يتغير وعاد إلى نفس الأمر.