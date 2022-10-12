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أغرب من الخيال.. وقف إعدام رجل بعدما فشل المنفذون في إعدامه.. ما فعله صادم

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الأربعاء، 12-10-2022 11:24 ص

قررت السلطات الأمريكية في آخر لحظة تأجيل إعدام رجل مدان بقتل 3 أشخاص بعد أن فشل المنفذون في العثور على وريد، ما دفع القاتل إلى رفع دعوى ضد السلطات.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن آلان ميلر، القاتل المحكوم عليه بعقوبة الإعدام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا، رفع دعوى قضائية بسبب قيام موظفي السجن بوخزه بالإبر عدة مرات في عملية إعدام "فاشلة".

وذكرت أن محامي ميلر ادعوا أن الطاقم الطبي وجد صعوبة في العثور على الوريد واضطر في النهاية إلى تجربة قدمه اليمنى أثناء عملية الحقن المميتة.

وقالت الصحيفة: "ادعى المحامون في الدعوى أن ميلر اهتز جسده بالكامل وهو مقيد كما لو أنه تعرض للصعق بالكهرباء".

وأفاد المحامون بأنهم يسعون إلى إجبار السلطات على فرض حظر على تنفيذ إعدام ميلر بأي طريقة أخرى سوى بالنيتروجين القاتل.

وأوضحت الصحيفة أن فريق ميلر يعتقد أن السلطات تنتهك حقوق التعديل الثامن التي تحميه من العقوبة القاسية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إلغاء إعدام ميلر،  الإثنين، عندما فشلت السلطات 18 مرة على الأقل في العثور على الوريد.

وأدين ميلر بجريمة قتل بعد موجة جرائم أودت بحياة ثلاثة رجال في إطلاق نار عام 1999.
 

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