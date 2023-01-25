أغرب من الخيال.. كلب يطلق النار على صاحبه ويرديه قتيلًا

كلب

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في حادثة غريبة من نوعها، قالت الشرطة الأمريكية إن كلبا أطلق الرصاص وقتل رجلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن داس الحيوان عن طريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صغيرة.



وأصيب الضحية، الذي كان جالسا في مقعد الراكب الأمامي في الشاحنة، في ظهره بينما كان هو والحيوان الأليف في رحلة صيد يوم السبت، وفقا للشرطة في ولاية كانساس بوسط الولايات المتحدة.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سومنر: «داس كلب مالك الشاحنة على البندقية، مما تسبب في إطلاق النار، وأصابت القذيفة الراكب الذي توفي متأثرا بجراحه في مكان الحادث».



وأضاف مكتب العمدة في بيان منفصل: «التحقيق جار، لكن التحقيق الأولي يظهر أنه حادث متعلق بالصيد».



ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان الرجل البالغ من العمر 30 عاما الذي توفي هو صاحب الكلب.