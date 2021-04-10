أغرب ما فعله لصوص بعدما علموا أن ما سرقوه تبرعات مسجد (فيديو)

السبت، 10-04-2021
04:05 م
المصريون
أعاد لصوص
في بريطانيا مالا سرقوه بعد أن علموا أنها تبرعات
لمسجد وفق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل.
ويظهر الفيديو لصا ملثما يعيد المال لبيت الضحية وهو يعتذر
قائلا إنهم لم يكونوا يعلمون أنها تبرعات لمسجد.
وتمت السرقة
في وضح النهار وأثارت غضبا بين البريطانيين،
فيما أعاد اللصوص
الأموال بعد الغضب المتزايد والاستياء من سرقة
تبرعات المسجد، بحسب
موقع الحرة.
وفي الفيديو، يمكن سماع أحد الرجال الملثمين وهو يقول “لن
نسرق أبدا من مسجد” وألقى باللوم في تنفيدهم للسرقة
على “معلومات كاذبة”، ويضيف: “أنا
هنا لإعادة أمواله. لم نكن نعرف أنه مال مسجد”.
واعترض اللصوص
رجلا يشتغل في مسجد كان يحمل نقودا في مدينة
برمنغهام وسلبوه المال قبل أن يفرو في سيارة بي إم دبليو سوداء، وفق ما أظهرت كاميرات
المراقبة.
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