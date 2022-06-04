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أغرب ما فعلته فيفي عبده أثناء غسل سمير صبري وأصرت على وضعه معه في القبر

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فيفي عبده
Native
Teads
السبت، 04-06-2022 09:49 ص


قال المخرج محمد تركي، إن الفنان الراحل سمير صبري أوصاه بالوقوف على غسله ودفنه، وذلك بعد مرافقته له 7 سنوات الأخيرة في حياته.
وكشف المخرج "تركي" عن موقف غريب، أثناء غسل جثمان الفنان الراحل، قائلًا : "وأنا موجود في أوضة الغُسل، فوجئت والباب بيخبط جامد، فتحته حوالي 5 سم تقريبًا ولاقيت صاحب أحد محال المجوهرات، بيقولي استنى متكفنش سمير صبري دلوقتي، عشان فيفي عبده جايبة كفن من السعودية ومغسول بماء زمزم، ومصممة أنه يتكفن بيه".
وأضاف "تركي": "قلت له بس نقابة المهن التمثيلية تكفلت بكل هذه الأمور، وجايبة كفن برضه، فقال لي: الكفن ده جاي من السعودية، وأفضل خصوصًا أنه مغسول بماء زمزم، وكانت جايبة كمان حناء ومِسك، بالفعل سمير صبري اتكفن بالكفن اللي جابته فيفي عبده، وحاطينا الحنة والمسك في القبر".
وتوفى الفنان سمير صبري داخل محل إقامته في أحد الفنادق، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه ودفنه في محافظة الإسكندرية كما أوصى، وحضر الجنازة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ونعاه الجميع داعين له بالرحمة والمغفرة.
 

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