أغرب ما فعلته فيفي عبده أثناء غسل سمير صبري وأصرت على وضعه معه في القبر

السبت، 04-06-2022
09:49 ص
قال المخرج محمد تركي، إن الفنان الراحل
سمير صبري أوصاه بالوقوف على غسل
ه ودفنه، وذلك بعد مرافقته له 7 سنوات الأخيرة في
حياته.
وكشف المخرج "تركي" عن موقف غريب،
أثناء غسل جثمان
الفنان الراحل، قائلًا : "وأنا موجود في أوضة الغُسل، فوجئت والباب
بيخبط جامد، فتحته حوالي 5 سم تقريبًا ولاقيت صاحب أحد محال المجوهرات، بيقولي استنى
متكفنش سمير صبري دلوقتي، عشان فيفي عبده
جايبة كفن من السعودية ومغسول بماء زمزم،
ومصممة أنه يتكفن بيه".
وأضاف "تركي": "قلت له بس نقابة
المهن التمثيلية تكفلت بكل هذه الأمور، وجايبة كفن برضه، فقال لي: الكفن ده جاي من
السعودية، وأفضل خصوصًا أنه مغسول بماء زمزم، وكانت جايبة كمان حناء ومِسك، بالفعل
سمير صبري اتكفن بالكفن اللي جابته فيفي عبده
، وحاطينا الحنة والمسك في القبر".
وتوفى الفنان سمير صبري داخل محل إقامته في أحد الفنادق، بعد صراع مع
المرض، وتم تشييع جثمان
ه ودفنه في محافظة الإسكندرية كما أوصى، وحضر الجنازة عدد
كبير من الفنانين والإعلاميين، ونعاه الجميع داعين له بالرحمة والمغفرة.