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أغرب ما فعلته الراقصة الروسية بعد حصولها على الجنسية المصرية

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الراقصة الروسية
Native
Teads
الإثنين، 18-07-2022 10:01 ص

أقدمت الراقصة الروسية أنستازيا، على حذف جميع صورها من حسابها على "انستجرام"، بعد ساعات من غعلان حصولها على الجنسية المصرية.
كما رفضت الراقصة، منذ أيام جميع العروض المقدمة لها من أجل العمل في الأفراح والحفلات، وفقا للمقربين منها.
كانت فجرت الراقصة الروسية أنستازيا، مفاجأة، بحصولها على الجنسية المصرية، بعد سنوات من الإقامة في مصر، عملت خلالها في الفنادق وبعض الكافيهات كراقصة استعراضية، معربة عن سعادتها، وشعورها بالفخر لحصولها على الجنسية، حيث وصفت مصر بـ"هووليود الفن".
إلى جانب الجنسية المصرية، حصلت الراقصة أنستازيا حصلت على بطاقة الهوية المصرية منذ فترة قصيرة، بخلاف استمارة بيانات من المصنفات الفنية.

جاءت داليدا أنستازيا من روسيا إلى مصر مؤخرا لتحقيق شهرة ونجاحا كبيرا، حيث ظهرت كموديل فى كليب الأغنية التراثية «بتنادينى» مع المطرب الشعبى سعد الصغير، الذى أعاد تقديمها بلحن مختلف يتناسب مع طريقته.

كما شاركت فى فيلم «يجعله عامر»، مع المنتج أحمد السبكى، من بطولة النجم أحمد رزق، وبيومى فؤاد ونيرمين ماهر والمطربة الشعبية بوسى وغيرهم.

وقدمت العديد من الجولات الناجحة فى الرقص بالبرازيل والصين وتايوان وتركيا وبعض الدول الأخرى، ومن أشهر فيديوهاتها رقصها على أغنية عم يا صياد للمطرب الشعبي محمود الليثي.


 

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