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أغرب ما حدث للفنان أحمد زكي بعد حبسه داخل ثلاجة المشرحة: رأيت الأهوال بالداخل

أحمد زكي
أغرب ما حدث للفنان أحمد زكي بعد حبسه داخل ثلاجة المشرحة: رأيت الأهوال بالداخل
 
الأربعاء، 09-12-2020 08:20 ص أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو نادرا للفنان الراحل أحمد زكي.

وحكى "زكي" في الفيديو أنه كان يجسد دور زوج قتله الشخص الذي يحب زوجته ، وكانت سعاد حسني تجسد دور زوجته التي من المفترض أن تأتي إلى المشرحة لتشاهده وتنهار عند رؤيته.

وأشار إلى أنه فكر أن يجعل المشهد طبيعيا إلى أقصى درجة فاتفق مع المخرج محمد خان أنه سوف يدخل إلى ثلاجة المشرحة بالفعل ويتم إخراجه فجأة أمام سعاد حسني لكي تكون انفعالاتها طبيعية.

وأضاف: فوجئت بالعامل يخبرني أنه حجز لي الثلاجة التي وضع فيها جثة أم كلثون وشاه إيران كما لو كان هذا أمرا مميزا .. لكني شعرت بالصدمة من أمر لآخر لأنني كنت أظن أن ثلاجة المشرحة مجرد صندوق بارد مغلق لكن اتضح أن الصناديق متصلة ببعضها البعض ورائحة الفورمالين كانت كريهة وأخبروني أنهم اضطروا لتنظيف بعض الأشلاء قبل دخوله .

وتابع: وضعوا كولونيا 555 داخل الثلاجة للتغطية على رائحة الفورمالين ولكن الأمور ساءت جدا لأن اختلاط رائحة الكولونيا بالفورمالين جعل الأمر لا يطاق وهذا أشعرني بالتوتر لكني تحاملت على نفسي ونفذت كلمتي مع المخرج ودخلت إلى الثلاجة وكان الأمر رهيبا عندما أغلقوها حيث رأيت الموتى بجانبي في الثلاجات المجاورة.

واستدرك: تم فتح الثلاجة وانفعلت سعاد حسني وأدت المشهد بشكل جيد جدا .. وصفق الجميع ثم تذكر أحدهم بعد فترة أنني بالداخل وتم إخراجي بعد تجربة صعبة.
 

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