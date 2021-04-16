أغرب قوانين القيادة في العالم: من منع استخدام الملابس لحظر شرب الماء

الجمعة، 16-04-2021
02:04 م
فتحي مجدي
تختلف قوانين
القيادة على الطرق من دولة إلى أخرى، لكن الأمر لا يخلو من غرابة.
ورصدت صحيفة "ديلي ستار"، أغرب قوانين
القيادة من جميع أنحاء العالم على النحو التالي:
الولايات المتحدة:
في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، من غير القانوني تجفيف السيارة بالملابس الداخلية المستعملة، بينما في ألاسكا، لا يُسمح بربط الكلب بسقف السيارة.
في ألاباما، يحظر قيادة السيارة لمعصوبي العينين.
اليابان:
قد يكون الكثير منا قد غرقوا من سيارة عابرة في يوم ممطر، لكن في اليابان من غير القانوني أن يرش المشاة بالماء أثناء القيادة.
وفي يونيو، شهدت البلاد أعاصيرًا نجم عنها مياه كثيرة، وهذا يعني أن القانون يتم تطبيقه بقوة أكبر.
سويسرا: بموجب القانون السويسري، لا يُسمح لك بغسل السيارة يوم الأحد.
ألمانيا:
يتم تطبيق نفس القانون في ألمانيا، ولكن تم تعديله بحيث يُسمح بغسل السيارات في أيام الأحد بعد منتصف النهار.
لكن لا يمكنك القيام بذلك بنفسك في الشارع ، حتى لو كانت ملكية خاصة بك. لدى الألمان أيضًا قانون ينص على أنه من غير القانوني إيقاف سيارتك على الطريق السريع حتى لو نفد الوقود.
لوكسمبورج:
من غير القانوني القيادة بدون مساحات للزجاج الأمامي، لكن القيادة بدون زجاج أمامي مسموح بها.
تايلاند:
إذا كنت تقود سيارتك في تايلاند، فمن غير القانوني القيام بذلك وأنت لا ترتدي ملابس. ينطبق هذا على الرجال والنساء وجميع سائقي السيارات سواء كانوا يقودون سيارة أو دراجة أو توك توك.
بيلاروسيا:
في هذا البلد، يُحظر قيادة السيارا القذرة. تنطبق نفس القاعدة في مدينتي موسكو وتشيليابينسك في روسيا.
كوستاريكا:
لا بأس من شرب الكحول خلف عجلة القيادة في كوستاريكا، طالما أنك تتوقف عن تناول المشروبات الكحولية قبل أن تسكر بالفعل.
إسبانيا:
يمكن تغريم سائقي السيارات في إسبانيا لارتدائهم أحذية خفيفة أو غسل سياراتهم في طريق عام.
جنوب إفريقيا:
إذا فشلت في الإبطاء أو التوقف عند مرور الحيوانات الطريق، سواء كانت بقرة أو أسدًا، فسوف تتعرض لغرامة كبيرة.
الفلبين:
لتجنب الازدحام المروري في العاصمة مانيلا، هناك مخطط غريب يحظر على السائقين الفلبينيين الذين يحملون لوحات أرقام معينة استخدام الطرق الرئيسية في أيام معينة.
على سبيل المثال، يُحظر على السيارات التي تحتوي على لوحة أرقام تنتهي برقم واحد أو اثنتين القيادة في العاصمة يوم الاثنين من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساءً.
قبرص:
يحظر على سائقي السيارات في قبرص أكل أو شرب أي شيء على عجلة سياراتهم، بما في ذلك الماء. ومن يتم القبض عليه، يواجه غرامة قدرها 75 جنيهًا إسترلينيًا.