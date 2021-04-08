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أغرب قضية طلاق.. عراقي يشارك إخوته في زوجته!

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ارشيفية
 
الخميس، 08-04-2021 07:48 م المصريون

نقل مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن باحثة اجتماعية أغرب قصة طلاق صادفتها عندما وجدت امرأة نفسها أمام زواج جماعي.
وقالت الباحثة الاجتماعية وئام حاتم في تصريح بثه الموقع الرسمي للمجلس: “في يوم ما مرت على أنظاري دعوى طلاق أعتبرها من أغرب الحالات التي وكلت لأكون باحثة ‏فيها”.
وأضافت: “في مطلع الحديث مع الزوجة للسؤال عن سبب الطلاق كانت الإجابة صادمة، حيث أبلغتني بأن زوجها أخبرها بأنه تزوجها ليس لنفسه فقط، وإنما لإخوةه، ‏فصعقت عندما سمعت ذلك”.
وتابعت الباحثة نقلا عن الزوجة: “تم إعطاؤها شرابا مخدرا، ولم تعرف ماذا حدث لها، ‏إلى أن استيقظت صباحا ووجدت شقيق زوجها في فراشها”.
وبحسب الباحثة، فإن “الزوجة منعت من ‏استخدام الهاتف النقال وحبست في الغرفة، حيث تكررت الحادثة لأيام أخرى حتى وصل أهلها إليها وطلبت الطلاق”.
 

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