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أغرب طلب لسيدة من إمام مسجد بعدما أُعجبت بصوته

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الخميس، 22-04-2021 09:20 ص المصريون

في واقعة غريبة وصادمة، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرها أحد أئمة المساجد في الإسكندرية، لرسالة مكتوبة أرسلتها له سيدة تسكن بجوار المسجد الذي يصلي فيه، والتي كان معها مبلغ مالي 100 جنيه.
وتضمنت الرسالة مطالبة السيدة للإمام بالدعاء على زوجها، أثناء إقامة صلاة التراويح مقابل 100 جنيه.
ويكشف الإمام تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه  جاء أحد الأطفال له أثناء صلاة التراويح يعطيه لفافة من الورق، ويخبره أن والدته طلبت منه تسليمها له.
وعندما فتح الإمام ويدعى أحمد زيدان، اللفافة وجد رسالة ومعها مبلغ مالي قدره 100 جنيه، كتب فيها: “ادعي على زوجي أنا سمعت صوتك في الصلاة، صوتك حلو وخاشع وشكل ربنا هيستجيب منك، أنا جوزي اتجوز عليا، ادعي عليه من قلبك وأنا بعتلك 100 جنيه تحت الحساب، وكل ما تدعي أكتر وبخشوع هزودلك المبلغ”.
وقال زيدان إنه تفاجأ من تلك الرسالة، مشيرًا إلى أنه قام بتصويرها ونشرها عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك للتعبير عن استيائه من تصرف السيدة.

 

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