أغرب شرط لعروس سعودية يؤدي لإنهاء زواجها في الحال

الثلاثاء، 02-02-2021
12:14 م
المصريون
بينما كان الجميع ينتظر اللحظة التي يلتف العروس
ين حول المأذون لعقد القرآن
أمام الجميع؛ طالبت العروس
بإلزام العريس بشرط
غريب في عقد الزواج، الأمر الذي لم
يقبله وأدى لفسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج في لحظتها.
واشترطت العروس
على عريسها بالإفصاح عن الرقم السري للهاتف الذكي، أو بقائه
دون كلمة سر، لتتمكن من فتحه في أي وقت إن أرادت.
وطبقًا لصحيفة الوطن السعودية
، سأل المأذون الخاطب عن موافقته على هذا
البند الذي طرحته العروس
السعودية
، ولكن جاءت إجابته بالرفض، معتبرًا ذلك تعديا
على حريته الشخصية.
وصممت العروس
على طلبها وظل العريس متشبثًا برفضه، ليتم إيقاف عقد القران
وافترق العروس
ان في ليلة الزفاف، وأوضح المأذون السعودي "صالح بخاري" أن
الشروط التي تطلبها العروس
يتم كتابتها بعد أخذ رأي العريس، وعندما يوافق العريس
على الشروط؛ يتم إضافتها في العقد إلكترونيًا، موضحًا أن بعض العرائس لها طلبات
تعتبر غريبة، ولكن نجد قبولا من بعض الأزواج.
وأثارت الواقعة استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دار نقاش
وسخرية كبيرة ما بين مؤيد لحقها في هذا الشرط
ورافض لما اشترطته، معتبرين أنه
طالما لا تثق فيه فكيف ستجعله زوجًا لها، كما أن الزواج المبني على عدم الثقة لا
يدوم.