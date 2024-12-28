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أعمال الدجل والسحر.. حيلة مسجل خطر للنصب على مواطنين عبر فيسبوك

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السبت، 28-12-2024 11:53 ص
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر للنصب والاحتيال على المواطنين.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولته لأعمال الدجل والسحر و إيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية وبحوزته (الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل - هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.

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