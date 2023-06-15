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أعلنت انفصالها ثم عادت.. قصة طلاق جوري بكري لساعات تثير الجدل

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جوري بكر وزوجها
الخميس، 15-06-2023 09:04 ص

 

نشرت الفنانة جوري بكر، منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تؤكد فيه طلاقها من زوجها.

وقالت "بكر"، :" وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

وكشفت الفنانة جوري بكر، سبب اغلاقها للتعليقات على منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكتبت عبر "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة،: "عشان الأسئلة الكتيرة اللي بتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين لإن بجد الموضوع مخيف .. مش كل الناس اللي حوالينا محترمين ومش كل الناس نضيفة وتعليقاتهم محترمة في مجموعة كده حرفيا من قاع الأرض مريضة".

 

وتابعت: "تعليقاتهم أنا مقدرش أستحملها أو أشوفها واحتراما لمن حولي بجد قفلتها على المقربين مني والناس المحترمة اللي متابعاني".

 

وبعد ساعات على المنشور، نفت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها وأكدت في تصريحات صحفية، أن حسابها تم اختراقه وأنها تفاجئت بالمنشور، واللي عمل كده حد مش محترم.

 

صدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها لمنشور انفصالها عن زوجها بعد طرحه بساعات.

 

وكان خبر انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها قد نشرته العديد من المواقع بعد أن أعلنته عبر حسابها على إنستجرام.

 

وكتبت جوري بكر:" وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

 

 

وتابعت:" مش عايزة حد يتواصل معايا في اى تفاصيل لاني مش هرد

 

وفي اول رد فعل منها غير متوقع قامت جوري بحذف صورها مع زوجها من حساباتها على السوشيال ميديا

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