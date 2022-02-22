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«أعرفه منذ 25 عامًا».. تامر أمين يهاجم إبراهيم عيسى ويكشف سر إنكاره «المعراج»

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«أعرفه منذ 25 عامًا».. تامر أمين يهاجم إبراهيم عيسى ويكشف سر إنكاره «المعراج»

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الثلاثاء، 22-02-2022 01:12 م
هاجم الإعلامي تامر أمين حديث إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج، وإنكاره لهذه المعجزة والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بطريقة غير لائقة.
وفي برنامجه "آخر النهار" عبر قناة النهار قال تامر أمين: "أنا أنتقد القول وليس القائل، وأسأل الزميل إبراهيم عيسى لماذا أجبرتنا على التخلي عن حاجز الإحراج والحساسية تجاه الزمالة والصداقة؟".
وأضاف :" أنا زميل عيسى وأعرفه من 25 أو 30 سنة، هو اقتحم عش الدبابير وأحرجنا كإعلاميين وزملاء ودفعنا للرد عليه بعدما تحدث في شأن ديني عام شاهده ملايين الملايين".
وتابع: "عش الدبابير الذي اقتحمته عامدا متعمدا مصير أمة، ويتعلق بما تؤمن به وبثوابتها وحصانة الأجيال الجديدة فيما يتعلق بثوابت الدين. كل شخص حر في أفكاره وقناعاته ولا أحد منا له الحق في محاسبته لكن عندما تحتفظ بقناعاتك وأفكارك لنفسك، وتمارسها على شخصك وعائلتك وداخل بيتك."
واضاف: "عندما تعلن أفكارك وباعتبارك شخصية عامة لك كلمة مسموعة، وفي شاشة تليفزيونية يتابعها الملايين، وسوشيال ميديا يتابعها الملايين وتجاهر بها هنا نقول توقف ونتحاسب، وهذا الكلام قيل حتى تسود العلمانية بشكل أكبر."
وختم: "الإسراء والمعراج نص قرآني ومع ذلك أعمل عقلك، والبعض نسي أن الدين فيه إعمال للعقل ولكن فيه تسليم، وإلا فكل الأشياء التي لا نفهم".
 

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