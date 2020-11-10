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أعراض جديدة لكورونا.. يكشفها استشاري أمراض باطنة

كورونا الإمارات
كورونا
 
الثلاثاء، 10-11-2020 01:16 م إيمان هاني
كشف الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة العامة، عن أن 80% من مصابي كورونا لا يشعرون بأعراض، معقبا:" عدد كبير يكتشف إصابته عن طريق الصدفة".

وأضاف "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، قائل :"الأعراض أصبحت منحصرة في الجهاز الهضمي، وآلام العضلات، والصداع، والسخونية إذا حدثت لا تتعدى اليومين".

وأشار إلى أن عدد الإصابات بين الشباب أصبح أكبر؛ بسبب كثرة اختلاطهم، لافتًا إلى أنه حدث تحور بسيط في فيروس كورونا، وهو سرعة الانتشار، وسرعته في دخول الخلايا.
 

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