أعداء-الأمة-الإسلامية-هم-أعداء-فلسطين-و-لبنان-و-مصر-و-إيران

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أعداء الأمة الإسلامية هم أعداء فلسطين ولبنان ومصر وإيران
أعداء الأمة الإسلامية هم أعداء فلسطين ولبنان ومصر وإيران
الجمعة، 04-10-2024 11:02 م
أعداء الأمة الإسلامية هم أعداء فلسطين ولبنان ومصر وإيران، العدو واحد و الغرفة عملياة الأعداء في مكان واحد و يتلقون الأوامر من مصدر واحد

الشعب الفلسطيني له حق المقاومة. دعم لبنان لفلسطين مشروع ولا يجوز انتقاده. غزة تستحق المساندة.

لقد أوصلَ عامٌ من المقاومةِ في ‎#غزة و ‎#لبنان، الكيان الغاصِب إلى أن يكون هاجسهُ الأهمَّ حفظ وُجودِه، وهو الهاجسُ نفسه الذي كان يُساورُ هذا الكيان في السنوات الأولى لولادَته المَشؤومة، وهذا يعني أنّ مقاومة الكيانَ الصهيوني أعادتهُ سبعينَ سنةً إلى الوراء.


قائدالثورة الإسلامية السيدعلي خامنئي

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