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أعاصير مدمرة تطيح بمدينة وتخلف عشرات القتلى
اعصار
الجمعة، 20-11-2020
06:35 م
أحمد سالم
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل غرق عدة مدن في هندوراس بعد إعصار إيوتا.
ووفقأ للتقرير فقد تُرك عشرات الآلاف من السكان بلا مأوى في هندوراس بعد الفيضانات الناجمة عن إعصار إيوتا، وهو ثاني عاصفة تضرب أمريكا الوسطى في غضون عدة أسابيع.
ووصل الإعصار الذي صنف في الفئة 4 يوم الاثنين الماضى وسبب رياحا وصلت سرعتها إلى 250 كم في ساعة.
وأحدث إيوتا دمارًا في المناطق التي لم تلملم جراحها بعد مرور إعصار إيتا قبل أيام.
وفي وقت مبكر من أول أمس الأربعاء، تبددت قوة الأعصار فوق السلفادور، لكن الأمطار الغزيرة للعاصفة ظلت تشكل تهديدًا في هندوراس.
ولقي أكثر من 40 شخصا حتفهم في أمريكا الوسطى إثر عاصفة "إيوتا"، التي ضربت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.
وتسببت العاصفة في فيضانات مدمرة في أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانهيارات الطينية.
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اعصار
عالم
الهندوراس
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