"أظهرت أماكن حساسة في حفلها بالساحل الشمالي".. القبض على حورية "أنا نمبر وان"

الثلاثاء، 21-11-2023
12:44 م
أكد المحامي أشرف فرحات القبض على الراقصة
الشهيرة "حورية"، على خلفية بلاغ اتهمها بإثارة الغرائز والتحريض على الرذيلة خلال حفلات أحيتها بالساحل الشمالي خلال الصيف الماضي.
وأضاف "فرحات"ف أن إجراء القبض على الراقصة
حورية جاء إثر بلاغ قدمته حملة تطهير المجتمع، حيث تحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.
وكشف "فرحات"، إنه تقدم ببلاغ اتهم فيه الراقصة
"حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة
" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي بشكل شبه عاري وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.
كما اتهم "فرحات" بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة
بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.
وقدمت الراقصة
حورية العديد من حفلات الرقص خلال موسم الصيف الماضي ، في قرى ومنتجعات الساحل الشمالي، والتي انتشرت الصور والفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الراقصة
حورية اسمها الحقيقي "حنين. م" تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، ولقبها متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بـ"نجمة الساحل الشرير".
في عام 2023، شاركت حورية في بطولة فيلم "الساحل الشمالي" مع الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.
"أنا نمبر وان في الرقص".. كلمات قالتها الراقصة
حورية خلال تصريحات متلفزة، موضحة أنها ترقص في حفلات الساحل الشمالي النهارية فقط.
نفت حورية في تصريحاتها أنها الأغلى أجرًا "معرفش غير بياخد كام.. بس بدفع ضرائب شهريا حوال من 10 إلى 14% من ثمن الحفلة".