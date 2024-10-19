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أطعمة ترفع السكر في الدم فور تناولها

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السبت، 19-10-2024 03:04 م
قال الدكتور إبراهيم سعيد جمعة استشاري الباطني، إن النظام الغذائي مهم للحفاظ على صحة الجسم، ومن بين الأطعمة التي ترفع السكري أكثر من الحلويات، الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، لأنها غنية بالكربوهيدرات.

وأشار إلى أن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، تحتوي على نسبة عالية من السكر مما يساهم في ارتفاعه بنسبة كبيرة
وأكد على أن الأطعمة الجاهزة والمقلية مثل البرجر والبطاطس، والبيتزا، الغنية بالدهون الغير صحية تساهم بنسبة كبيرة زيادة السكري.
وقدم عدة نصائح للتحكم في مستويات السكري:
تناول الأطعمة الغنية بالألياف.
تجنب الأطعمة الجاهزة.
ممارسة الرياضة.
قياس السكري باستمرار.
اتباع نظام غذائي صحي.

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