أصالة في مهب الريح والسبب حديث نبوي

رد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على الجدل المثار حول اقتباس الفنانة أصالة كلمات من الأحاديث النبوية في أغنيتها الجديدة "رفقًا"، قائلا :"ليس من اللائق أن نأتي بالأحاديث النبوية في الأغاني ولا على المسارح حتى لا يتطور الأمر ويطال القرآن الكريم".

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، قائلا :" الأحاديث لها قدسيتها مثل القرآن تمامًا طالما ثبت صحتها، معقبا:" الدين ليس وجبات سريعة بل تأني وفهم كل كلمة واستنباط الأحكام الشرعية منه".

وتابع:" الأغاني للتسلية والسمر ولكن الدين أحكام شرعية والسنة النبوية مصدر للتشريع في الدين الإسلامي، مشددًا على أن الأحاديث النبوية لا يغنى بها ولا تعرض على المسارح.