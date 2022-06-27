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أشهر فنان سعودي يصدم الجميع: «أرفض أن يدخل ابني هذا المجال.. أنا حر»

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محمد عبده
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الإثنين، 27-06-2022 09:45 ص

كشف المطرب السعودي محمد عبده، أنه غضب من نجله "عبدالرحمن" عقب ظهور الأخير كمغني في أحد البرامج.
وقال الفنان محمد عبده، خلال ضيافته ببرنامج "تفاعلكم"، المعروض عبر فضائية "العربية"، إنه فوجئ بغناء ابنه في شهر رمضان الماضي، وحزن لتصرفه.
وأردف "عبده": "هو لم يخبرني وفاجأني، عبدالرحمن مدخره للمستقبل لأهله وعمله مش كفنان، هو يتذوق الفن ويعزف حلو على البيانو، بس مطرب لا.. أبدًا.. المهنة لا.. أنا حر".
وأكمل: "زعلت منه.. وسامحته بعد اعتذاره إنه ما يسويها تاني".
وكان "عبدالرحمن" نجل الفنان محمد عبده، قد ظهر في برنامج "ليالي رمضان" خلال شهر رمضان الماضي، وأدى عددًا من الأغاني.
 

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