أشرف عبد الباقي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

السبت، 31-10-2020
09:16 م
المصريون
كشف الفنان أشرف عبد الباقي
عن عودته للسينما بعد فترة كبيرة من الإنقطاع
والتركيز في العمل المسرحي وأكد في تصريح خاص: "لم أنقطع عن السينما مثلما
أعتقد البعض ولكني كنت أنتظر الورق الذي يجعلني أعود من خلاله".
وتابع: "سأشارك في فيلم جديد بعنوان (سقراط ونبيلة) مع المخرج هشام
الشافعي وسيكون به مجموعة من الشباب الموهوبين وهو فيلم كوميدي من تأليف عبد الفتاح كمال وإنتاج شركة نيو
بيكتشر".
وعن تركيزه في المسرح أكد أنه عاشق لخشبة المسرح كثيراً
ويجد من خلالها متعة كبيرة تختلف عن الدراما وعن السينما.
وأردف أنه قام بتجديد مسرح نجيب الريحاني
والذي يعتبره
ثروة كبيرة لافتاً أنه أثناء تجديده له عثر على مخطوطات قديمة وسيناريوهات مكتوبه
بأيدي فنانين عظماء، وعثر على مجموعة من الصور النادرة والتي قام بالإحتفاظ بها
وتعليقها في مدخل المسرح.
وأشار إلي أنه حرص على تكوين فرقة مسرحية من مجموعة من
الشباب وأطلق عليهم ( فرقة نجيب الريحاني) حتى ينتمون إلي هذا الصرح المسرحي العظيم.
وكشف على أنه صدم كثيرا عندما لم يجد أسم نجيب الريحاني
معلق على المسرح، وقام بالفعل بتعليق أسمه على المدخل وأعلى خشبة المسرح.