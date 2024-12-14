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أشرف عبد الباقي: بحقق أحلامي في أولادي

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أشرف عبد الباقي
السبت، 14-12-2024 01:24 م
قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن الشباب في سن مبكر تتغير رغباتهم وأهدافهم. مؤكدا أن ابنته زينة كانت ترغب في الإخراج منذ صغرها، حتى عندما اتجهت للتصوير.
أضاف "عبد الباقي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي""لما بلاقي هواية عند حد من الأولاد أخواتها، أقدر أشجعهم وأضيفلهم.. فيلا كاميرا تصوير وقعدت فترة تصوير، وفترة كان اهتمامها باللبس فطبعا جبنا مكنة خياطة.. كلفتني جامد الصراحة".

أشار إلى أنه في سن أولاده لم يكن متوفرا لديه نفس الظروف والإمكانيات المادية، التي استطاع أن يُتيحها لأولاده حاليا. مضيفا: "كأن أنا بحلم، وبحقق حلمي فيهم". مشيرا إلى أن حلم السفر والدراسة كان حلمه في يوم ما لكنه لم يكن متوفرا لديه القدرة المادية لتحقيق ذلك.

لفت إلى أنه لو أتيحت له نفس الفرص والإمكانات التي تتوفر لأولاده الآن، لكان قد تمكن من خوض تجارب مشابهة، مثل دراسة الطبخ أو السفر أو غيرها.


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