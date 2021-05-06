أشرف السعد يعود إلى مصر بعد 26 عامًا من الهروب

الخميس، 06-05-2021
09:06 ص
المصريون
وصل رجل الأعمال أشرف السعد
، إلى مصر مساء أمس الأربعاء بعد نحو أكثر من 26
عاماً من هروبه خارج البلاد، واستقراره في بريطانيا.
وأوضح السعد، خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج
“على مسؤوليتي” أنه يمتلك داخل مصر أكثر من مليار جنيه.
وأضاف أنه سدد جميع الأموال للمواطنين المصريين، مؤكداً أنه ليس عليه أي
أموال لأحد.
وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، أفرجت عن أشرف السعد
، بعد ساعات من
احتجازه، عقب عودة
ه إلى البلاد.
وأشارت السلطات الأمنية” إلى أنه تم التأكد من سقوط كل الأحكام التي صدرت
ضد أشرف السعد
، خلال فترة هروبه خارج البلاد“. مضيفة أنه ”تم التأكد كذلك من عدم
وجود طلب خاص بأشرف السعد
، للمثول أمام أي جهة أمنية، أو صدور قرار بإلقاء القبض
عليه لصالح أي جهة فور وصوله للمطار“.
وكان أشرف السعد
بدأ حياته بتجارة العملة، وأسس شركة السعد للاستثمار
وتوظيف الأموال في فبراير من العام 1991، لكنه اتهم في عدة قضايا بالنصب، وغادر
مصر إلى أوروبا بحجة العلاج، وبعد سفره بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه على قوائم
الممنوعين من السفر. وفرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عامًا.