"أسوأ ما فيهم".. تعليق صادم من عمرو أديب على اختيار حسام وإبراهيم حسن

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعيين التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن كمدربي منتخب مصر لكرة القدم.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"،: "زن المصريين هو اللي جاب حسام حسن، أنا معرفش حاجة اسمها أن المدرب روح، في ناس عايزة حسام حسن، وبتقولك مبيرحمش، هو إحنا جايبين مدرب ولا مدير مدرسة، لا يمكن أن يُعامل الناس بالطوبة عندما تحدث مشكلة".

وأضاف: "عندما يحدث أي شيء في المنتخب الناس تطالب بـ حسام وإبراهيم حسن ، على الرغم من أنهم لم يحققوا أي بطولة، مشكلة حسام وإبراهيم اللي محدش عايز يقولها إنهم تحت الضغط يظهروا أسوأ ما فيهم".