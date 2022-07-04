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أسماك القرش المفترسة تهاجم السياح في بحر الغردقة وتلتهم سائحتين

293461-مواجهة-سمكة-قرش-وغواص
سمكة قرش- ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 04-07-2022 10:44 ص

زاد هجوم أسماك القرش المفترسة، على بعض الشواطئ في مدينة الغردقة وخاصة منتجع سهل حشيش، خلال الأيام الماضية.
ولقيت سائحة رومانية حتفها في هجوم لسمكة قرش خلال عطلة كانت تقضيها في مصر، حسب الخارجية الرومانية، في ثاني هجوم قاتل لأسماك القرش خلال بضعة أيام.

وكانت سيدة نمساوية (68 عاماً) قد لقيت حتفها الجمعة الماضية، بعد أن فقدت ذراعاً وقدماً في هجوم آخر لسمكة قرش من نوع "ماكو قصير الزعنفة"، أثناء السباحة في مدينة الغردقة.

وأعلنت وزارة البيئة، أن امرأتين قُتلتا جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة قرش أثناء ممارستهما السباحة.

وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بـ"تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة".

وأضاف البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث "يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين".
 

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