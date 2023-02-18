أسماء الأسد تثير غضب السوريين....بتجاهل متضرري الزلزال

أثارت مؤسسة تابعة لزوجة رئيس النظام بشار الأسد، حالة من الاستياء الشعبي الكبير بين السوريين المتضررين جراء الزلزال ضمن مراكز الإيواء في مناطق سيطرة النظام بسبب عدم وجود عدالة في توزيع المساعدات من قبل مؤسستها (العرين) والتي كانت تسمى سابقاً "جمعية البستان"



ومؤسسة العرين التابعة لأسماء الأخرس كانت تتبع لرامي مخلوف (ابن خال رئيس النظام) لكن تم الاستيلاء عليها من قبل زوجة الرئيس السوري بأوامر من روسيا، والمؤسسة مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية ضمن المحافظات السورية الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام وبالأخص مناطق الساحل السوري



توزيع للمساعدات على عائلات غير متضررة من الزلزال

