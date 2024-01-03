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أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
عداد الكهرباء
الأربعاء، 03-01-2024
11:31 ص
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءا من يناير الحالي وحتى 30 يونيو المقبل.
وننشر الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بشرائح استهلاك المنزلي والتجاري كالتالي:
الاستخدامات المنزلية كالتالي:
الشريحة الأولى:
من ٠ إلى ٥٠ كيلووات : ٥٨ قرشا
الشريحة الثانية:
من ٥١ إلى ١٠٠ كيلووات: ٦٨ قرشا
المستهلك من ١٠١ إلى ألف كيلووات، تضمن ما يلي:
الشريحة الثالثة:
٠ إلى ٢٠٠ كيلووات: ٨٣ قرشا
الشريحة الرابعة:
٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلووات: ١٢٥ قرشا
الشريحة الخامسة:
٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلووات: ١٤٠ قرشا
أما المستهلك أكثر من ٦٥٠ كيلووات:
الشريحة السادسة:
من ٠ إلى ١٠٠٠ كيلووات ١٥٠ قرشا
أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:
الشريحة السابعة
من صفر لأكثر من ألف كيلووات: ١٦٥ قرشا
وتضمنت القرارات أيضا تحديد سعر البيع للمحلات التجارية بحسب شرائح الاستهلاك كالتالي:
الشريحة الأولى
من ٠ إلى ١٠٠ كيلووات ٦٥ قرشا
الشريحة الثانية من ١٠١ إلى ٢٥٠ كيلووات ١٣٦ قرشا
الشريحة الثالثة من ٠ إلى ٢٥٠ كيلووات ١٥٠ قرشا
الشريحة الرابعة من ٦٠١ إلى ١٠٠٠ كيلووات إلى ١٦٥ قرشا
الشريحة الخامسة من ٠ لأكثر من ١٠٠٠ كيلووات ١٨٠ قرشا
وهذا هو أول تحريك لأسعار شرائح الكهرباء للمنازل منذ 18 شهرا، وكانت الأسعار القديمة كالتالي:
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (48 قرشا).
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشا).
الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلووات (77 قرشا).
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات(106 قروش).
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (128 قرشًا).
الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كيلووات (128 قرشا).
الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلووات 145 قرشًا.
وكانت أسعار شرئح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية:
الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).
الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا).
الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا).
الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.
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عداد الكهرباء
زيادة الكهرباء
أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء
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