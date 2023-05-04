أسعار تذاكر الحج هذا العام 2023

الخميس، 04-05-2023
12:41 م
كشف
أصحاب الشركات السياحة الأسعار المتوقعة لأسعار تذاكر طيران الحج خلال الموسم الجاري
1444 هـ / 2023م، وذلك بعدما تم الإعلان عن نتائج القرعة الإلكترونية خلال الأيام الماضية
من قبل وزارة السياحة والآثار.
وأضاف
أصحاب الشركات السياحية، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر طيران
الحج هذا العام من 30 ألف جنيه بخط سير القاهرة، المدينة والعودة من جدة، القاهرة أو
العكس، على الدرجة السياحية، أما على درجة رجال الأعمال فستكون أعلى من ذلك.
ويمكن
الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج
السياحي 2023 بهذه الخطوات:
الدخول
على البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال هذا الرابــــــــــــط
.
اختيار
أيقونة الاستعلام عن نتيجة القرعة.
كتابة
الرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل صورة البطاقة الشخصية.
كتابة
رمز التحقق الظاهر على شاشة الموقع.
الضغط
على أيقونة بحث وانتظار تحميل نتيجة قرعة الحج
السياحي 2023.
يذكر
أنه تم إجراء القرعة إلكترونيا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تنفيذا للضوابط
والقواعد المنظمة للحج السياحي، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام
لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.