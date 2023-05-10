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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

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لحوم
الأربعاء، 10-05-2023 01:38 م

تسعى الدولة لتوفير أكبر كميات من اللحوم المتنوعة في الأسواق المحلية، من خلال إقامة بعض المنافذ الحكومية الرسمية في جميع محافظات مصر بالوجهين القبلي والبحري، وذلك ضمن توحيد أسعار اللحوم في المحال والمنافذ الحكومية والخاصة والتابعة للسوق المصري.

 

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

وتختلف أسعار اللحوم من محافظة لأخرى ومن سوق لآخر، نظرا لتباين نسب العرض والطلب على تلك المحال، كما يرجع لجودة الأنواع المقدمة من اللحوم في بعض محلات الجزارة التي تشهد إقبالا كبيرا على عكس المحال الأخرى.

 

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

أسعار اللحوم الحمراء بالمنافذ: 220 جنيها للكيلو.

 

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيها.

 

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها.

 

أسعار اللحوم بمنافذ أمان: 220 جنيها.

 

سعر اللحوم البلدي الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها.

 

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 250 و300 جنيه.

 

ويتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 240 و280 جنيها.

 

ويتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بين 130 و140 جنيها.

فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 250 و320 جنيها.

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