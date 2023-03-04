أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023.. وفي معارض «أهلاً رمضان»

معرض اهلا رمضان

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نستعرض قائمة أسعار السلع التموينية مارس 2023، والتي أعلنتها وزارة التموين للسلع المنصرفة على بطاقة التموين، ونصيب كل فرد من السلع الغذائية التي يتم صرفها على بطاقة التموين، مع طرح وزارة التنمية المحلية لكميات من السلع الغذائية من خلال مبادرة «سند الخير»



قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 تقوم وزارة التموين بصرف السلع التموينية لشهر فبراير 2023 علي بطاقات التموين، وجاءت أسعار السلع التموينية شهر فبراير كما يلي:



أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه



سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.5 جنيه



مكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه



مكرونة وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه



الزيت خليط حجم 800 مللي بسعر 25 جنيهًا



فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه



تابع قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2023 شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 3.50 جنيه



قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 3 جنيهات



مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا



دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 11 جنيهًا



صلصة وزن 300 جم بسعر 6 جنيهات



عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 ج