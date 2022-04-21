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أسعار الذهب تصل لمستوى قياسي اليوم الخميس

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الذهب
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الخميس، 21-04-2022 11:26 ص

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21-4-2022، بشكل كبير بنحو 35 جنيها في الجرام الواحد، ليواصل بذلك الارتفاع بنحو 75 جنيها خلال أسبوع، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بنحو 1095 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم.
ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,252 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,095 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 939 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 731 جنيها للجرام.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

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