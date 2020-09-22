أسعار الذهب تسجل قفزة كبيرة وجرام 21 يفاجئ الجميع

الثلاثاء، 22-09-2020
06:23 م
أحمد سالم
ارتفعت أسعار الذهب
في مصر، منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و8 جنيهات، بينما زاد عيار 21 بنحو 7 جنيهات من سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب
في مصر خلال تعاملات الأثنين تراوحت قيمة التراجع بين نحو 21 جنيهات و 29 جنيها بينما فقد عيار 21 نحو 25 جنيهات من سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وننشر أسعار الذهب
المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب
في مصر اليوم، عيار 21 بلغ نحو 835 جنيها، وعيار 18 نحو 716 جنيه، وعيار 24 نحو 954 جنيها، والجنيه الذهب
سجل نحو 6680 جنيها.