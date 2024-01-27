أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 يناير 2024 في الشركات

الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم السبت 27-1-2024، مستويات مستقرة خلال التعاملات الصباحية في الشركات والأسواق، خاصة بعد إعلان وزارة الأسكان وضع خطه لعودة البناء في القرى والمدن.

يقدم لكم موقع قناة «صدى البلد» أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت خلال السطور التالية:-



أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار حديد عز للصلب، تسليم أرض المصنع اليوم نحو 42 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وبلغت أسعار الحديد في شركة بشاي نحو 42.500 جنيه للطن، وثبتت أسعار الحديد اليوم في شركة العتال عند مستوى 42.300 جنيه للطن.



أسعار الحديد في مصر

جاءت أسعار الحديد في مصر كالآتي:-

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 42.400 جنيه للطن

بلغ سعر حديد العشري نحو 42.100 جنيه للطن

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 42.700 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم

وفي آخر تحديثات شركة وادي النيل، يبغ طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 2090 جنيهًا، وبلغت أسعار الأسمنت اليوم في شركة جنوب الوادي نحو 2020 جنيهًا للطن، واستقرت أسعار الأسمنت اليوم في شركة السويس عند مستوى 2130 جنيهًا للطن.



أسعار الأسمنت الأبيض

بلغت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم في شركة سيناء نحو 3600 جنيه للطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض في شركة حلوان عند مستوى 3550 جنيهًا للطن.











