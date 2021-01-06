أسعار البنزين بعد قرار لجنة التسعير

الأربعاء، 06-01-2021
10:04 م
المصريون
قررت لجنة التسعير
التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى ، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول ( يناير – مارس 2021 ) وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا .
وجاءت الاسعار كالآتى:
سعر بنزين 80 بـ 6.25 جنيه للتر
سعر بنزين 92 بـ 7.50 جنيه للتر
سعر بنزين 95 بـ 8.50 جنيه للتر
سعر لتر السولار بـ 6.75 جنيه
سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه.
أسطوانة البوتاجاز المنزلية 65 جنيها.
وأوضحت اللجنة ،في بيان اليوم، أن القرار جاء حفاظا على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود
، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود
، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.
وكانت اللجنة ثبتت أسعار البنزين
بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه (0.4 دولار) للتر البنزين 80، و7.50 جنيه (0.41 دولار) للتر البنزين 92، و8.50 جنيه (0.54 دولار) للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وفقًا للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.