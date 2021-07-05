قررت أسرة الفنان الراحل نور الشريف، رفع دعوى قضائية،
ضد محل الحلويات الشهير "لابوار"، بعد استخدامه مشهداً للفنان الراحل من
مسلسله "عائلة الحاج متولي"، مستبدلاً الصوت الأصلي بصوت بديل للترويج
لمنتجاته.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإحالة الدعوى من الدائرة
الاستئنافية إلى دائرة ابتدائية، لعدم الاختصاص، وتحديد أول جلسة في 7 يوليو المقبل.
وكانت كشفت أوراق الدعوى أن "محامي أسرة الراحل نور
الشريف تقدمت بطلب في نهاية شهر مايو 2020 للمحكمة الاقتصادية، لندب خبير مختص بحقوق
الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني
للمحلات أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي".
وتابعت: "يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي
أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى
فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه، والحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه
في أدائهم".
كما أوضح محامي عائلة الشريف أن المحكمة الإقتصادية تأكدت
من صحة الواقعة، من خلال الإستعانة بالخبراء، في إنتظار الجلسة المقبلة لتحديد قيمة
التعويض المطلوب من الممثل القانوني للمحلات.