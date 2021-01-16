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أسرة عمر خورشيد تستقبل العزاء بعد 40 عامًا من وفاته لهذا السبب

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عمر خورشيد
 
السبت، 16-01-2021 03:43 م المصريون

أعلن إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، استقباله العزاء في شقيقه الراحل بعد 40 عامًا من وفاةه، وذلك تزامنًا مع وفاة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق.
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" :" نحب نذكر اخوانا بتوع له ما له وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه.. "من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد علي أنه طغي وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه".
وتابع :" وكما قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم "موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب".
وأضاف :" الأسره تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر".
وتعود واقعة حادث عمر خورشيد، إلى عام 1981، حينما تعرض لحادث سيارة مروع أمام أحد المطاعم المجاورة لـ مينا هاوس في نهاية شارع الهرم في ظل تزايد التكهنات على هذا الحادث منذ وقوعه إلى الآن، حتى بات الجميع منشغلًا بفك طلاسم هذا الحادث.
وكان هناك شاهدان وحيدان لهذا الحادث، الأولى كانت  اللبنانية دينا -زوجة عمر خورشيد- والثانية كانت الفنانة الراحلة مديحة كامل، اللاتي أدلين بشهادتهما أمام النيابة، وتأكيدهما بأن هناك  سيارة غامضة ظلت تطاردهم ولم تتركهم حتى تأكد سائقها من إصطدام «خورشيد» بعمود إنارة.

وكانت الشهادة السابقة، هي انطلاق الشرارة الأولى لسلسلة من التكهنات حول مدبر هذا الحادث، في ظل عدم تمكن النيابة من الإمساك بسائق السيارة الغامضة التي افتعلت الحادث.


 

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