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أسرار وخفايا عن محمد أشرف الذي سخر من القرآن الكريم

محمد أشرف
محمد أشرف
 
الثلاثاء، 20-10-2020 04:01 م المصريون
أنتشر اليوم على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع لشاب يدعى "محمد أشرف" يسخر من إذاعة القرآن الكريم ويستهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام وسنته الشريفة.
وأصبح محمد أشرف هو حديث السوشيال ميديا بأكمله، ولمن لا يعرفه هو من مواليد مارس 1992، لديه 28 عاماً، وتزوج من مراسلة قناة النهار أسماء عماد، شارك في كتابة حلقات برنامج "أمين وشركاه" الذي قدمه الفنان أحمد أمين، ويعمل كمقدم ستاند آب كوميدي وله باع طويل في هذا الأمر، وشارك مع فريق "النخبة" أو Elite في تقديم الكثير من العروض، يشجع نادي الأهلي، ويتيوبر لديه الالآف من المتابعين، حلقاته على موقع YouTube تحمل اسم "ذا جلوكال شو"
يعود تاريخ الحلقة المثيرة للجدل التي سخر فيها أشرف من مقدمي البرامج في إذاعة القرآن الكريم إلى يناير 2020، ولكن هناك شخصى يدعى محمد رشاد أعاد نشرها هذه الأيام.
وعلى الرغم من أن الفيديو  قديم إلا أنه عاد وانتشر بقوة وبخاصة المقطع المتعلق بإذاعة القرآن الكريم.
و سبّب انتشار الفيديو انتقادات حادة وموجة واسعة من الهجوم على الفنان الشاب، ووصفه بـ"المعاق ذهنيا" واتهامه بالإساءة للإذاعة العريقة والعاملين بها.
ووصل الهجوم إلى حد تلقيه التهديدات كما صرح في تصريحات صحافية له ، لافتا إلى أنه لم يقصد الإساءة إلى المقرئين في إذاعة القرآن الكريم، بل كان يقلد المذيعين الذين يقدمون الفواصل والتقديمات على الإذاعة.
 

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