أسرار لا تعرفها عن زوجة أحمد السقا .. خلعت الحجاب .. و بكت طوال حفل زفافها

الثلاثاء، 27-10-2020
08:57 ص
خلود عادل
حصلت الإعلامية مها الصغير
على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفيما يلي بعض المعلومات عنها:
- تزوجت من الفنان أحمد السقا
عام 1999 وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة و نادية.
- ارتدت الحجاب أكثر من مرة لكنها في النهاية تخلت عنه.
- عملت في تصميم الملابس وأطلقت ماركة باسمها تعامل معها الكثير من الفنانات مثل منى زكي وحورية فرغلي.
- طاردتها و زوجها أحمد السقا
شائعات الانفصال لكنهما اعتادا على نفيها.؟
- قالت في تصريحات لها إن حفل زفافها كان يشبه فيلم "عريس من جهة أمنية" وظلت تبكي طوال الحفل مع والدها.