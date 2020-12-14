أسرار في حياة رامز جلال .. يعاني من مشكلة في الصلاة والوضوء .. ومفاجأة مدوية عن زوجته

الإثنين، 14-12-2020
08:38 ص
خلود عادل
على الرغم من النجاح الذي يحصده الفنان رامز جلال
كل رمضان ببرامج المقالب التي يقدمها إلا أن الكثير من حياته الشخصية تبدو غير معروفة للجمهور وذلك بسبب بعده عن الأضواء وندرة ظهوره في برامج تلفزيونية باستثناء برنامجه.
من ضمن المعلومات الخاطئة التي تم ترويجها عن رامز جلال
هي زواجه من الفنانة غادة شريف وهو الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلا حيث أكد أنه متزوج من خارج الوسط الفني وأن زوجته لا تظهر إعلاميا.
وأشار رامز جلال
إلى أنه أنجب ابنا من زوجته ويبلغ من العمر حاليا 10 سنوات.
قال رامز في لقاء تلفزيوني إنه يعاني من مشكلة النسيان والوسواس حيث يتوضأ أكثر من مرة للصلاة لأنه ينسى ويعتقد أنه لم يتوضأ.
قيل أن شقيقه الفنان ياسر جلال على خلاف معه بسبب انزعاجه من محتوى مقالبه لكن ياسر نفى الأمر جملة وتفصيلا مؤكدا أنه معجب ببرامج شقيقه وأن من يتحدث كونهما على خلاف لا يعرفه مدى حبهما لبعضهما.