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جريمة الزرقاء
 
الأربعاء، 14-10-2020 11:30 ص المصريون
انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مروع لطفل أردني لم يتعدى عمله الـ 16 عاماً، وقد قطعت يداه الأثنين وفقعت عيناه الأثنين جراء الأخذ بالثأر في منطقة الزرقاء بالأردن.
وهذا الفيديو أثار الرعب والترويع بين الشعب الأردني، وعلى الفور أمر العاهل الأردني الشرطة بالقبض على مرتكبي تلك الجريمة البشعة، وأكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المجرمين وضد الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع.
ومن جهته شدد الناطق بإسم مدرية الأمن بالأردن على منع تداول او نشر هذا المقطع المروع لتلك الجريمة على مواقع التواصل الإجتماعي ومعاقبة من يقوم بنشره وتداوله.
وكان قد انتشر هاشتاج #جريمة_الزرقاء على كافة مواقع التواصل الإجتماعي مع تداول مقطع الفيديو الذي وثق الجريمة.
 

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