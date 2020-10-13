أسرار حول ميرنا الهلباوي خطيبة محمد عطية

الثلاثاء، 13-10-2020
08:53 م
المصريون
أعلن المطرب محمد عطية عن ارتباطه بفتاة تدعى "ميرنا الهلباوي
"
ومنذ إعلانه هذا الخبر وانقلبت مواقع السوشيال ميديا رأساً على عقب للبحث عن
معلومات حول تلك الفتاة.
ميرنا الهلباوي
من مواليد محافظة الأسكندرية تخرجت في كلية السياحة
والفنادق، و هي حفيدة كمال توفيق الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة
الإخوان الإرهابية، والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب،
والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا.
تمتلك أحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية، الذى يقع فى
مكان مميز على الكورنيش، و في مطلع العام الجاري، اصطدمت مع اللواء جمال رشاد،
رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بسبب تشميعه واتهامها بعدم العمل بقرار
الحكومة بالغلق التام.
وعملت ميرنا مذيعة في راديو "إينرجي" وقدمت برنامج "من طقطق
لسلامو عليكو" مع الإذاعي وائل منصور.
و لها العديد من الهوايات الأخرى فقامت بتأليف روايتين "مر
مثل القهوة حلو مثل الشوكولا"، و"كونداليني"، وشاركت بهما في معرض
القاهرة الدولي للكتاب.
و تعشق كرة
القدم وانضمت لأحد النوادى إلى أن توقفت عن ممارستها بسبب تعرضها للإصابة.
و أثارت ميرنا الهلباوي
جدلًا واسعا وتعرضت لهجوم عنيف،
خلال ذروة كورونا بعد نشرها مقطع فيديو تطالب فيه الشعب بالخروج لممارسة الرياضة
تزامنًا مع حظر التجوال الذي فرضته الدولة للحد من تفشي الفيروس.