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أستاذ كبد يكشف مفاجأة عن 140 لقاح تحت التجربة لكورونا

كورونا
كورونا
 
السبت، 05-09-2020 12:43 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العينى، إن هناك أكثر من 140 لقاحا لعلاج فيروس كورونا تحت التجربة، وسيتوافر منهم حوالى 4 لقاحات مع بداية العام الجديد.
أضاف عمر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الأفضل من اللقاح ضد فيروس كورونا، هو الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من مخاطر الفيروس، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التقارير بشأن اللقاح الروسى بأنه آمن وفعال ولكن يتبقى خضوعه للتجارب لإثبات فعاليته.


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